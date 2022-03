At yorulunca, arabayı çekti

DÜZCE (İHA) - Düzce'de hurdacılık yaparak sokak sokak at arabası ile gezen Tarık Tok, atının yorulduğunu görünce ayı arabanın arkasına bağlayarak arabayı kendisi çekti. Sosyal medyada paylaşılan video paylaşım rekorları kırdı.

Düzce'de hurdacılık yapan Tarık Tok, geçtiğimiz günlerde Cedidiye Mahallesi'nde hurdalık eşya topladığı esnada atının yorulduğunu fark etti. Atı arabanın arkasına bağlayan Tok, yaklaşık 5 kilometrelik mesafede at ve arabayı evine kadar çekti. Bu anlar ise sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşıldı. Atları çok sevdiğini belirten ve atın babasından miras kaldığını belirten Tok, gün boyu hurda topladığı için atının yorgun düştüğünü bu nedenle atı arabanın arkasına bağlayarak kendisinin çektiğini söyledi.

Tok, "At biraz yorgun düştü. Yorgun düşünce mecbur soktum arabanın okunu ben elime aldım, atımı da arabanın arkasına bağladım. At arabasıyla hurda topluyorum. Günde 5-6 saat geziyoruz. Ekmek parası ve atın yem parası çıktığı zaman at ile birlikte geri dönüyoruz. O günde at çok yorgun düştü. Atı arabanın arkasına bağlayıp evin yolunu tuttum. Ben de bu at rahmetli babamdan moral kaldı, 25 yıldır ben bakıyorum. At babamdan hatıra. Baba mirasına ben bakıyorum" dedi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Tarık Tok'un evine mahalle sakinleri akın etti. - DÜZCE