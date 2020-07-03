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At yarışlarında TBMM Kupası Koşusu yarın yapılacak

At yarışlarında, 58. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kupası, yarın Ankara'da sahibini bulacak.

At yarışlarında TBMM Kupası Koşusu yarın yapılacak
03.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:08

At yarışlarında, 58. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kupası, yarın Ankara'da sahibini bulacak.

Kuruluşunun 100. yılını kutlayan Gazi Meclis adına Ankara 75. Yıl Hipodromu'ndaki koşuda, 4 ve yukarı yaşlı 12 safkan Arap atı yarışacak. Çim pistte 1600 metre mesafede gerçekleşecek yarış, saat 17.00'de başlayacak.

Koşuda birinciye 860 bin, ikinciye 344 bin, üçüncüye 172 bin, dördüncüye 86 bin, beşinciye ise 43 bin lira para ödülü verilecek.

Bu arada 8 kez ile TBMM Kupası Koşusu'nu en fazla kazanan jokey unvanının sahibi Halis Karataş, bu yarışta da "Sürgüntay" isimli at ile koşuda yer alacak.

Yarışta start alacak safkanlar, kiloları ve jokeyler şöyle:

Batmanaslanı (60) - Tolga Yıldız

Denizim (60) - Akın Sözen

Egeberk (60) - Onur Öztürk

Karamustafa (60) - Özcan Yıldırım

Oğuzboylu (60) - Müslüm Çelik

Yeltay (60) - Mehmet Akyavuz

Anayurt (58) - Gökhan Kocakaya

Baş Hükümdar (58) - Ayhan Kurşun

Cevherizade (58) - Hışman Çizik

Demirperde (58) - Ahmet Çelik

Oğlum Serkan (58) - Harun Kılıçarslan

Sürgüntay (58) - Halis Karataş

Kaynak: AA

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