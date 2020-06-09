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At yarışlarında heyecan yarın başlayacak

Korona virüs nedeniyle ertelenen at yarışlarında 82 günlük hasret yarın İstanbul ve Elazığ'da koşulacak yarışlarla sona erecek.

At yarışlarında heyecan yarın başlayacak
09.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:14

Korona virüs nedeniyle ertelenen at yarışlarında 82 günlük hasret yarın İstanbul ve Elazığ'da koşulacak yarışlarla sona erecek.

Korona virüs tedbirleri kapsamında nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kararıyla 20 Mart'ta ertelenen at yarışlarında heyecan yarın İstanbul ve Elazığ'da düzenlenecek koşularla yeniden başlayacak. 82 günlük aranın ardından yarın yeniden yapılacak yarışlarda Orhan Meker adına koşulacak Serbest Handikap Orhan Meker Koşusu, açılış programının bir diğer önemli mücadelesi olacak. Saat 16.00'da start verilecek koşuda 3 yaşlı safkan İngiliz tayları bin 400 metre mesafede çim pistte mücadele verecek.

Yeni takvime göre yıl sonuna kadar 428 yarış günü olacak. Her sene büyük bir heyecana sahne olan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan Gazi Koşusu'nun 94.'sü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenecek. Atçılığın derbisinde bu yılki birincilik ikramiyesi ise 1 milyon 750 bin TL olacak.

Hipodromlarda korna virüs önlemleri alındı

Hipodromlardaki Padok, Jokey Odası, Tartı Mahalli, Kayıt Büroları ve diğer tüm yarış mahallerinde sosyal mesafenin korunmasına uygun şekilde gerekli düzenlemeler yapıldı. Padok mahalline atın jokeyi ve seyisleri dışında at sahibi ve antrenör olmak üzere toplam iki kişinin girişine izin verilecek. Padokta at sahibi, antrenör ve jokeyin bir araya gelecekleri alan sosyal mesafenin korunmasına uygun şekilde kişilerin duracağı noktalar arasında 1.5 metre mesafe olacak şekilde yer işaretlemeleri yapıldı. Ayrıca her atın sahibi, antrenörü ve jokeyin bulunacağı alanlar arasında da 2.5-3 metre mesafe olması planlandı.

Jokey odasında bulunan giyinme ve soyunma dolapları ile malzeme sandıkları, her bir jokey için ayrı kullanım alanı oluşturacak şekilde aralarında en az 1.5 metre mesafe olacak şekilde paravanlarla bölünerek dizayn edildi.

Tartı mahalli ve müşterek bahis gişeleri gibi sıra beklenen diğer alanlarda da sosyal mesafenin korunması için, kişilerin bekleyeceği alanların belirlenmesi amacıyla stickerlarla yer işaretlemeleri yapıldı. Uygun yerlere el dezenfektanları ve korona virüs hakkında bilgilendirici afiş ve broşürler konuldu.

Bazı önemli koşu günleri şöyle:

Orhan Meker Serbest Handikapı: 10 Haziran

Cevdet Karataş Serbest Handikapı: 11 Haziran

TBMM Koşusu: 4 Temmuz

Dişi ve Erkek Tay Deneme koşuları: 12 Temmuz

Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu: 25 Temmuz

Kısrak Koşusu: 2 Ağustos

Gazi Koşusu: 30 Ağustos

Yüksek Komiserler Kurulu Koşusu: 3 Eylül

TJK Koşusu: 4 Ekim

Ankara Koşusu: 24 Ekim

Uluslararası Yarış Festivali: 24-25 Ekim

Çaldıran Koşusu: 8 Kasım

Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu: 14 Kasım - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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