At yarışlarında, Dünya Kadınlar Günü Koşusu yapıldı
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At yarışlarında, Dünya Kadınlar Günü Koşusu yapıldı

06.03.2021 22:17 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:20
At yarışlarında, Dünya Kadınlar Günü Koşusu yapıldı

At yarışlarında 5. kez düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nu "Chaotic" isimli safkan kazandı.

At yarışlarında 5. kez düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nu "Chaotic" isimli safkan kazandı.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuda 7 İngiliz dişi safkan, 2 bin metrelik sentetik pistte yarıştı.

Koşuda Adil Mert Kaya'nın sahibi olduğu, Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı "Chaotic" isimli safkan, 2.07.24'lük derecesiyle birinci oldu.

Koşuda "Philberta" adlı safkan ikinciliği, "Ball Of Love" ise üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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