Başkan Erdoğan'ın Çağrısının Ardından Türkiye Jokey Kulübü, ABD Yarışlarını Bültenden Çıkardı

Türkiye Jokey Kulübü, Amerika yarışlarına Müşterek Bahis Kabulü yapılmayacağını duyurdu.

TJK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son dönemde ülkemize karşı yürütülen ekonomi darbesine karşı milletçe yapılan mücadelede Türkiye Jokey Kulübü, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlayan boykotta yerini alıyor.

"BAHİS KABUL EDİLMEYECEK"

Bu bağlamda, Kulübümüz de üzerine düşen görev bilinci ile daha önce 31 Temmuz 2018 tarihinde web sitemizde ilan ettiğimiz Ağustos Ayı Yurtdışı Yarış Takvimi'nde bulunan Amerika Birleşik Devletleri Hipodromlarındaki yarışlara Müşterek Bahis Kabulü yapılmayacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur"

TÜRKİYE'DEKİ YARIŞLARDAN İSİM HAKKI ÜCRETİ ALIYORLAR

Bilindiği üzere Amerika Jokey Kulübü, Türkiye üzerinden oynanan at yarışlarından isim hakkı adında kazanç elde ediyor.