At yarışından dönen apranti kazada hayatını kaybetti
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At yarışından dönen apranti kazada hayatını kaybetti

11.11.2020 22:48 | Son Güncelleme: 11.11.2020 22:52
At yarışından dönen apranti kazada hayatını kaybetti

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada; Diyarbakır'da bugün düzenlen at yarışından dönen apranti İsmail Çizik (22) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada; Diyarbakır'da bugün düzenlen at yarışından dönen apranti İsmail Çizik (22) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Demirci Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gün içerisinde Diyarbakır'daki koşularda at binen apranti İsmail Çizik, koşuların bitmesinin ardından amcası Aydın Çizik ile memleketi Şanlıurfa'ya dönmek üzere yola çıktı. İsmail Çizik'in kullandığı otomobil, Evren Öcal yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada; İsmail Çizik, amcası Aydın Çizik ve diğer sürücü Evren Öcal yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İsmail Çizik hayatını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


At yarışından dönen apranti kazada hayatını kaybetti
At yarışından dönen apranti kazada hayatını kaybetti
At yarışından dönen apranti kazada hayatını kaybetti
At yarışından dönen apranti kazada hayatını kaybetti
At yarışından dönen apranti kazada hayatını kaybetti
At yarışından dönen apranti kazada hayatını kaybetti
At yarışından dönen apranti kazada hayatını kaybetti
At yarışından dönen apranti kazada hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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