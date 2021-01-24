At yarışında dünyanın en iyileri, 26 Ocak'ta belli olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

At yarışında dünyanın en iyileri, 26 Ocak'ta belli olacak

24.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:39
At yarışında dünyanın en iyileri, 26 Ocak'ta belli olacak

At yarışı sporunun prestijli organizasyonlarından 2020 Longines Dünya Yarış Atı Ödülleri, 26 Ocak Salı günü sahiplerini bulacak.

At yarışı sporunun prestijli organizasyonlarından 2020 Longines Dünya Yarış Atı Ödülleri, 26 Ocak Salı günü sahiplerini bulacak.

Uluslararası At Yarışı Otoriteleri Federasyonu (IFHA) tarafından çevrim içi gerçekleştirilecek etkinlik, at yarışı dünyasının en prestijli yüzlerini bir araya getirecek.

Bu yıl 8'incisi düzenlenecek törende, 2020 sezonunun en iyi yarış atı, at yarışı ve bu yıl ilk kez olmak üzere en iyi jokeyi kategorilerinde ödüller dağıtılacak.

İngiltere'nin Newmarket bölgesindeki Ulusal At Yarışları Müzesi'nde düzenlenecek etkinlik, 26 Ocak Salı günü TSİ 17.00'de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Tören, aralarında Longines ve IFHA'nın sosyal medya hesaplarının da olduğu dijital platformlarda yayımlanacak.

Organizasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Longines Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Matthieu Baumgartner, "At yarışının en iyilerini bir kez daha ödüllendirmekten mutluluk duyuyoruz. İlk kez dijital ortamda yaptığımız etkinliğimizde bizi desteklemek isteyenleri '#LonginesDünyaYarışAtıÖdülleri' hashtag'ini kullanarak bizimle iletişime geçmeye ve mesajlarını paylaşmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

IFHA Başkanı Louis Romanet ise "Umarım herkes bu etkinlikte sunacağımız sahne arkası görüntüleri beğenir. Ödüle layık görülenlerin başarılarını interaktif bir ortamda kutlayabilmek için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Seren Serengil Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Ali Şansalan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Rusya Nijerya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: At yarışında dünyanın en iyileri, 26 Ocak'ta belli olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 11:45:11. #1.14#
title