At yarışı düzenlendi - İDLİB

Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde at yetiştiriciliğiyle geçimlerini sağlayan siviller, besicilikte iç savaşın neden olduğu sıkıntıları dile getirmek için İdlib'de düzenlenen at yarışında buluştu. Suriye'nin kuzeyindeki at yetiştiricileri, bu meslekte yaşadıkları sıkıntıları duyurmak için İdlib'in Sermede ilçesinde bir araya geldi. Sermede Soylu Atlar Kulübünün düzenlendiği at yarışı festivaline, Suriye'nin kuzeyindeki farklı bölgelerden 50 yarışçı katıldı. Etkinliğe katılanlar, yetiştirdikleri safkan Arap atlarını sergileme şansı buldu. Atların yaş ve türelerine göre 6 koşudan oluşan yarışmada, dereceye giren at ve jokeylerine plaket ve hediyeler verildi. Bölgede belli aralıklarla benzer etkinlikler düzenleniyor. Suriye'de çok sayıda at yetiştiricisi Esed rejiminin saldırıları nedeniyle büyük zarar görürken bunlardan sadece bir kısmı göç ettikleri bölgelere yanlarında atlarını da götürebildi. "At besiciliğinin sürdüğünü dünyaya göstermek istedik" Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Şam'ın Batı Guta bölgesindeki saldırıları yüzünden İdlib'e sığınan Yusuf Şaban, "Suriye'nin kuzeyinde at yetiştiricileri pek çok sorunla karşılaşıyor. Bugün bir araya gelerek bölgemizde at besiciliğinin sürdüğünü tüm dünyaya göstermek istedik." dedi. Şaban, at yetiştiricilerinin hayvanlarına yem ve ilaç bulmakta zorlandıklarını belirterek iç savaştan dolayı sorunlarının devam ettiğini söyledi. "2 atımı yarı fiyatına satmak zorunda kaldım" Esed rejiminin saldırıları yüzünden göç etmek zorunda kalan Halepli Abdo Ali, uzun yıllardır bu işle uğraştığını dile getirerek, "Esed'in Batı Halep'in kırsalını bombalamasıyla ailemle birlikte atlarımızı da yanımıza alarak İdlib'e sığındık." diye konuştu. Ali, halihazırda 10 atına yem bulmakta zorlandığını ve genel olarak sadece saman temin edebildiklerini belirterek, "Kış mevsimi yaklaşıyor. Atlarımın burada kalacak bir yerleri yok, bu yüzden önceki gün 2 atımı yarı fiyatına satmak zorunda kaldım." ifadesini kullandı. At besicisi Ali, tek isteklerinin yetiştirdikleri atları için bir barınak, ilaç ve yem temin edebilmek olduğunu vurguladı. İdlib'deki durum Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi. Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Kaynak: AA