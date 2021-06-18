At Terbiyesi Ligi Yarışmaları 2'nci ayak müsabakaları ile devam ediyor
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At Terbiyesi Ligi Yarışmaları 2'nci ayak müsabakaları ile devam ediyor

At Terbiyesi Ligi Yarışmaları 2'nci ayak müsabakaları ile devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları'nın ikinci ayağının 19-20 Haziran'da gerçekleşeceği duyuruldu.

Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları'nın ikinci ayağının 19-20 Haziran'da gerçekleşeceği duyuruldu. Yarışmanın final müsabakasının ise 10-11 Temmuz tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.

 'Çocuklar her yerde büyür ama Bahçeşehir Koleji'nde yeteneklerini geliştirerek büyür' sloganıyla gerçekleştirilecek etkinliğin Bahçeşehir Koleji'nin ana sponsorluğunda gerçekleşeceği bildirildi.

Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları, binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla gelecek vadeden genç  yeteneklerin keşfine de olanak sağlamayı hedefliyor.

YARIŞMA, KOVİD-19 ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA SEYİRCİSİZ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Türkiye Binicilik Federasyonu'na kayıtlı tüm binicilere açık olarak Kovid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirilecek yarışmaların, Türkiye'nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerini ağırlayacağı belirtildi. Yarışmaların medya sponsorluğunu ise Radyo D ve Demirören Medya üstlendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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