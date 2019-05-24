AT&T'den müşterilerine kripto parayla fatura ödeme hizmeti

– ABD merkezli telekomünikasyon şirketi AT&T, müşterilerine kripto para birimleriyle ödeme yapma imkanı sağlayacağını duyurdu.

Facebook, Nike, Nordstrom, Home Depot ve Starbucks gibi şirketlerin kripto para ödemeleri hizmetinin ardından AT&T'nin de kripto para ödeme işlemcisi BitPay üzerinden müşterilerinin fatura ödemelerini kripto para birimleriyle yapabileceklerini duyurdu. Şirket açıklamasında AT&T'nin ödemeleri kripto para birimleri olarak saklamayacağını, bunun yerine BitPay'in ödeme alındıktan sonra ödenen kripto para miktarını yasal para birimine çevirerek şirkete göndereceği belirtildi.

AT&T İletişim Finansmanı Operasyonları Başkan Yardımcısı Kevin McDorman, BitPay'le yapılan işbirliğiyle şirketin farklı müşteri gruplarına hitap etmeyi amaçladığını söyledi ve ekledi:

"Her zaman hizmetlerimizi geliştirme ve genişletmenin yollarını arıyoruz. Kripto para birimlerini kullanan müşterilerimiz var ve onlara tercih edecekleri bir ödeme planı sunmaktan mutluluk duyuyoruz."



Kaynak: DHA

- İstanbul