At sırtında trafiğe çıktı EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir kişinin at sırtında trafiğe çıkarak, araçların arasında ilerlemesi görenleri şaşırttı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir kişinin at sırtında trafiğe çıkarak, araçların arasında ilerlemesi görenleri şaşırttı.

Keşan'da, trafiğin yoğun olduğu Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki Anafartalar Caddesi üzerinde bir kişinin at sırtında gezdiğini görenler, şaşkınlık yaşadı. Araç trafiğine aldırış etmeden at üstünde ilerleyen kişi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA