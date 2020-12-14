At sırtında dünya turu yapan turistler Kütahya'da
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At sırtında dünya turu yapan turistler Kütahya'da

14.12.2020 20:46 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:50
At sırtında dünya turu yapan turistler Kütahya'da

Yeni Zellandalı Pete Breidahl ve Alman Luisa Mayr, at sırtında 700 kilometreden fazla yol katederek Kütahya'ya geldi.

Yeni Zellandalı Pete Breidahl ve Alman Luisa Mayr, at sırtında 700 kilometreden fazla yol katederek Kütahya'ya geldi.

Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu'nun organize ettiği gezi ile ilgili konuşan Yeni Zellandalı Pete Breidahl ve Alman Luisa Mayr, Kütahya'ya hayran kaldıklarını söylediler. At ile dünya turunda olduklarını hatırlatan gezginler, Kapadokya'dan ata binip Kütahya'ya geldiklerini söylediler. Birol Babanoğlu tarafından misafir edilen dünyaca ünlü seyyahlar, gördükleri misafirperverlik ve yakın ilgiden çok memnun olduklarını dile getirdiler.

Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Babanoğlu ise, "Her yıl onlarca turistimizi fahri turizm elçisi sıfatımla Kütahya'da misafir ediyorum. Dünyadan ya da ülkemizden at ve atçılık konusunda fikrimize müracaat eden ve yardım talep eden hiç kimseyi geri çevirmedik. Yeni Zellandalı Pete Breidahl ve Alman Luisa Mayr da bana bu şekilde ulaştılar. Kapadokya'dan bindikleri atları ile Kütahya'ya geldiler. Kendilerini Cuma gününden itibaren hiçbir karşılık beklemeden hipodromumuzda ve kendime ait özel çiftliğimde misafir ettim. Kütahya Belediyesine ait hipodromumuzu çok beğendiler. Bize fırsat verilirse bu hipodrom sayesinde Kütahya'ya turizm katkısı sunmaya hazırız. Amerika, Hollanda, Belçika, Fransa, Danimarka, Yeni Zellanda, Almanya ve daha birçok ülkeden turistleri hiçbir karşılık beklemeksizin ağırladık. Fahri bir turizm elçisi olarak ilimize ve ülkemize katkı sunmaktan son derece memnunum" şeklinde konuştu.

Babanoğlu, "Pete ile gayet güzel bir diyaloğumuz oldu. Pete, Batı ülkelerinde Türkler ve Müslümanlar ile ilgili 'terörist' gibi ağır tabirler kullanıldığını ancak Kütahya'da bizi görünce ve yaptığımız misafirperverliği yaşayınca bunun böyle olmadığını anladıklarını söyledi. 'Türkler ve Müslümanlar kesinlikle terörist değil aksine iyi insanlar' diyerek yaptıkları yayınlarla bunu tüm dünyaya duyurdular. İşte gerçek tanıtım budur. Tekrar ediyorum, bize fırsat verilirse Kütahya'ya binlerce turist getirmemiz işten bile sayılmaz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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