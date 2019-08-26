At ölümleriyle gündem olan Adalar'da ulaşım çalıştayı

26.08.2019 19:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'daki ulaşım sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler getirmek için "Adalar Ulaşım Çalıştayı" düzenleyecek.



İBB'den yapılan açıklamada, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Adalar ve İstanbul'un taleplerine ortak ve köklü çözümler geliştirilmesi için tüm paydaşların buluşacağı çalıştaya, faytoncuların, Adalar'da yaşayanların, sivil toplum kuruluşlarının, hayvan derneklerinin, üniversitelerin, kanaat önderleri ve ilgili diğer tüm kurumların davet edildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle