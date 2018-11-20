At Keserken Yakalanan Baba-Oğuldan Pişkin Savunma: Yiyecektik

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, kırsal bölgede bir ev kiralayan baba-oğul, at keserken jandarma ekiplerine yakalandı. Kestikleri atları, halı yıkama arabası ile şehir merkezine götürdüğü tespit edilen baba-oğlun, kesilen atları satıp satmadıkları araştırılıyor.

BABA-OĞUL AT KESERKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kayseri'nin İncesu İlçesi Dokuzpınar ile Hanyeri köyleri ve Hacılar'ın Hörmetçi ile Karpuzseki arasında bir mevkinde Kırgızistan uyruklu oldukları iddia edilen baba-oğul, kırsal bir bölgede kiraladıkları evde at kestikleri görüntülendi. Bir çoban, tesadüfen atların kesildiğini görünce durumu köylülere bildirdi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, baba-oğlu at keserken suçüstü yakaladı. Baba-oğul, savunmasında kestikleri atları satmadıklarını ve kendilerinin yediği söyledi.

Jandarma ekipleri, at kesen şahısların kestikleri atları satıp satmadıklarını araştırıyor.