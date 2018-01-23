At Çıldırdı, Yarışın Altını Üstüne Getirdi
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At Çıldırdı, Yarışın Altını Üstüne Getirdi

Çin'de düzenlenen yarışlarda bir at, aniden üzerindeki jokeyi atıp farklı istikamete doğru koşmaya başlayınca tozu dumana kattı.

Çin'de düzenlenen at yarışlarında ilginç bir olay yaşandı. Yarışı açık farkla önde götüren bir at, bir anda üzerindeki jokeyi fırlattı.

BİR ANDA ÇILDIRDI

Bununla da yetinmeyen kızgın hayvan bir anda yan tarafa doğru koşmaya başlayınca başka iki atı ve üstündeki jokeyleri de yere düşürerek koşmaya devam etti. Başka bir at ise olaydan sonra jokeyi üzerinden atıp tek başına koşmaya devam ederek bitiş çizgisini tek başına en önde geçmeyi başardı.

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