At Çıldırdı, Yarışın Altını Üstüne Getirdi
Çin'de düzenlenen yarışlarda bir at, aniden üzerindeki jokeyi atıp farklı istikamete doğru koşmaya başlayınca tozu dumana kattı.
Çin'de düzenlenen at yarışlarında ilginç bir olay yaşandı. Yarışı açık farkla önde götüren bir at, bir anda üzerindeki jokeyi fırlattı.
BİR ANDA ÇILDIRDI
Bununla da yetinmeyen kızgın hayvan bir anda yan tarafa doğru koşmaya başlayınca başka iki atı ve üstündeki jokeyleri de yere düşürerek koşmaya devam etti. Başka bir at ise olaydan sonra jokeyi üzerinden atıp tek başına koşmaya devam ederek bitiş çizgisini tek başına en önde geçmeyi başardı.
YORUMLAR (6)
-
demekki atlarda şike olmazsa tek başına at bile kazanıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
-
BENİM ATMI YOKSA O ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
HAİNİ TOZ DUMAN HANİ ÜSTÜÜNDEN ATMA HADİ ÇILDIRMIŞ AT HANİ HAVADA UÇAN JOKEY MAL GİBİ VİDEO EKLİYONCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
At kafayı sıyırmışCevap Yaz Yayından Kaldır
-
atlara fısıldayan adamCevap Yaz 1 Yayından KaldırTRENCİ JACK: önce at başlattıYayından Kaldır