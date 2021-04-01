At arabasıyla inşaat malzemesi çalan hırsızlar yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

At arabasıyla inşaat malzemesi çalan hırsızlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
At arabasıyla inşaat malzemesi çalan hırsızlar yakalandı

Avcılar'da, at arabasıyla inşaattan malzeme çalan 3 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Avcılar'da, at arabasıyla inşaattan malzeme çalan 3 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Kadınların sabah saatlerinde malzeme çaldığı anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe giden bir vatandaş, üç kadının at arabasıyla bir inşaattan malzeme çaldığını fark etti. İsmini vermek istemeyen vatandaş, devriye gezen ekiplere ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, hırsızlık yapan üç kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı çalışmada şüpheli Akgül Ç., Zeynep Y. ve Hülya S., isimli üç kadını, üzerinde inşaat malzemesi olan at arabasıyla yakaladı. Ekipler, at arabasında yaptıkları kontrolde farklı ebatlarda 13 adet inşaat kalıp tahtası ile at arabası ve üzerinde yüklü olan inşaat kalıp tahtalarını ele geçirerek, Avcılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

Şüpheli üç kadın ise sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü. Şüpheli 3 kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekipleri, inşaat sahiplerine ulaşamayınca inşaata not astı. Bunun üzerine inşaat sahipleri de karakola giderek malzemeleri geri aldı. - İSTANBUL

At arabasıyla inşaat malzemesi çalan hırsızlar yakalandı
At arabasıyla inşaat malzemesi çalan hırsızlar yakalandı
At arabasıyla inşaat malzemesi çalan hırsızlar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Ali İhsan Yavuz Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Okay Yokuşlu İsmail Kartal Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: At arabasıyla inşaat malzemesi çalan hırsızlar yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 14:37:30. #1.14#
title