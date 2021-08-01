Son dakika haberleri: AT ARABASIYLA HIRSIZLIK KAMERAYA YANSIDI
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Son dakika haberleri: AT ARABASIYLA HIRSIZLIK KAMERAYA YANSIDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Sultangazi'de yapımı devam eden inşaatlara at arabasıyla gelip hırsızlık yapan kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de yapımı devam eden inşaatlara at arabasıyla gelip hırsızlık yapan kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 06.00 sıralarında Cebeci ve İsmetpaşa mahallelerinde meydana geldi. İsmetpaşa Mahallesi'nde at arabalı üç kadın, yapımı devam eden inşaat alanına geldi. İnşaata giren üç kadın, inşaat çalışmasında kullanılan tahtaları at arabasına yükledi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, çaldıkları inşaat malzemesini at arabasına yükleyen üç kadının, topladıkları kartonlarla çaldıkları malzemelerin üzerini örttüğü ve daha sonra at arabasına binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

KENDİLERİNİ GÖRÜNTÜLEYEN VATANDAŞIN TEPKİSİ ÜZERİNE UZAKLAŞTILAR

Aynı kadınlar bu kez Cebeci Mahallesi'nde inşaat çalışması devam eden sokağa gelerek, bir süre etrafta dolandı. Kimsenin olmadığını anlayan kadınlar, inşaata gireceği sırada kendilerini görüntüleyen mahalle sakini tepki gösterdi. Dört kadın daha sonra at arabasıyla olay yerinden uzaklaştı.

Son dakika haberleri: AT ARABASIYLA HIRSIZLIK KAMERAYA YANSIDI
Son dakika haberleri: AT ARABASIYLA HIRSIZLIK KAMERAYA YANSIDI
Son dakika haberleri: AT ARABASIYLA HIRSIZLIK KAMERAYA YANSIDI
Son dakika haberleri: AT ARABASIYLA HIRSIZLIK KAMERAYA YANSIDI
Son dakika haberleri: AT ARABASIYLA HIRSIZLIK KAMERAYA YANSIDI
Son dakika haberleri: AT ARABASIYLA HIRSIZLIK KAMERAYA YANSIDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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