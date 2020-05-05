At arabasıyla hırsızlık kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

At arabasıyla hırsızlık kamerada

At arabasıyla hırsızlık kamerada
05.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:23

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya atölyesinin kapısını söken kimliği belirsiz kişi, at arabasına yükledikten sonra kaçtı.

 

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya atölyesinin kapısını söken kimliği belirsiz kişi, at arabasına yükledikten sonra kaçtı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

'Olay, dün sabah saatlerinde, Mahmudiye Mahallesi 9'uncu Mobilya Sokak'ta meydana geldi. At arabasıyla mobilya atölyesinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, bir süre iş yerinin önünde bekledi. Daha sonra iş yerinin girişine yönelen şüpheli, kapıyı söktü. At arabasına kapıyı yükleyen şüpheli, olay yerinden ayrıldı. İş yeri sahibi, atölyeye geldiğinde kapıyı göremeyince polise haber verdi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyen polis, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Haberler
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Haberler
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haberler
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Korona tedavisi gördüğü hastane odasında oğlunun baktığı baba, taburcu oldu
Korona tedavisi gördüğü hastane odasında oğlunun baktığı baba, taburcu oldu
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak
Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak
Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti
Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Seda Sayan Bülent Ersoy Burak Özçivit
Spor Neymar Selçuk İnan Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: At arabasıyla hırsızlık kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 16:22:38. #1.15#
title