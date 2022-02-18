AT ARABASINA EL KONDU, ATIYLA KAYMAKAMLIK VE BELEDİYE BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AT ARABASINA EL KONDU, ATIYLA KAYMAKAMLIK VE BELEDİYE BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
AT ARABASINA EL KONDU, ATIYLA KAYMAKAMLIK VE BELEDİYE BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞTI

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde ana caddede kullandığı gerekçesiyle hurda topladığı at arabasına el konulan Birol Z., atıyla dün kaymakamlık, bugün de belediye binasına girmeye çalıştı.

REYHANLI, HATAY (DHA) - HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde ana caddede kullandığı gerekçesiyle hurda topladığı at arabasına el konulan Birol Z., atıyla dün kaymakamlık, bugün de belediye binasına girmeye çalıştı. Zabıtanın ikna çabası sonucu eylemine son veren Birol Z.'ye at arabasının, ilçe merkezine girmeme şartıyla teslim edileceği bildirildi.

Reyhanlı ilçesinde hurda toplayan Birol Z.'nin at arabasına, denetim yapan polis ve zabıta ekipleri tarafından ana caddede kullandığı gerekçesiyle el konuldu. Duruma öfkelenen Birol Z., dün öğle saatlerinde kaymakamlık binasına atıyla girmeye çalıştı. Polis ekiplerince engellenen Birol Z., bölgeden ayrıldı.

Birol Z., bugün öğle saatlerinde ise atına binip, Reyhanlı Belediyesi'nin önüne geldi. Atını, belediye binasının önündeki merdivenlerinden yukarı çıkarmaya çalışan Birol Z.'ye zabıta ekipleri engel oldu. Birol Z., zabıta ekiplerinin çabası sonucu atını yol kenarına bağlamaya ikna edildi. Birol Z.'ye at arabasının, ilçe merkezine girmeme şartıyla teslim edileceği bildirildi. Bunun üzerine Birol Z., bölgeden ayrıldı.

AT ARABASINA EL KONDU, ATIYLA KAYMAKAMLIK VE BELEDİYE BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞTI

AT ARABASINA EL KONDU, ATIYLA KAYMAKAMLIK VE BELEDİYE BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞTI

AT ARABASINA EL KONDU, ATIYLA KAYMAKAMLIK VE BELEDİYE BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Reyhanlı, Zabıta, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title