ASYMD Genel Başkanı Çelik: "TFF birkaç kulübün değil, Türkiye'deki her kulübün federasyonu... Süper Lig'de geçen hafta oynanan Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yaşanan hakem eksenli tartışma sürerken, Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği (ASYMD) Genel Başkanı Akif Çelik bir açıklama yaparak Anadolu takımlarına karşı negatif ayrımcılık uygulandığını ifade etti.

Süper Lig'de geçen hafta oynanan Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yaşanan hakem eksenli tartışma sürerken, Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği (ASYMD) Genel Başkanı Akif Çelik bir açıklama yaparak Anadolu takımlarına karşı negatif ayrımcılık uygulandığını ifade etti.

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sadece birkaç kulübün değil, tüm Türkiye sınırları içerisindeki kulüplerin federasyonu olarak görev yapması gerektiğini vurgulayarak, "Maalesef geçen hafta tüm Türkiye'nin gözü önünde cereyan eden bir hakem skandalı vuku bulmuştur. Hakemin iki takımdan birisine negatif ayrımcılıkla yaklaştığı o kadar çok belli oluyordu ki, bunu bir kez daha anlatmaya gerek yok sanırım. Emre Belözoğlu ki milli takımların her kategorisinde görev yapmış ve şu günlerde adı Fenerbahçe antrenörlüğü için geçen bir isim. Gökhan Töre ile girdiği hava topu mücadelesinde rüzgarın etkisiyle olsa gerek ki, kendini yere atıp bir futbolcunun takımını yalnız bıraktığı için kendine kahretmesine, bir kulübün de emeklerinin çalınmasına neden olmuştur. Maçın ardından bu davranışına çeşitli gerekçeler uydursa da tüm Türkiye Emre'nin ve müsabaka hakeminin niyetini ayan beyan anlamıştır. Hiç şüphe yok ki bu olay da tıpkı daha öncekiler gibi üzeri kapatılmak suretiyle unutulup gidecek. Olan Anadolu kulüplerine oluyor. Her zaman için nüfuzu olan, basın tarafından daha çok işlenen takımlar korunup kollanmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu sadece birkaç kulübün değil, tüm Türkiye sınırları içerisindeki kulüplerin federasyonu olarak görev yapmalıdır. Bu kulüpler buralara kolay gelmiyor. Daha önce Malatya Belediyespor olarak alt liglerde mücadele eden Yeni Malatyaspor'un üzerinde bir şehrin emeği var. 3 milyon insanın en önemli ortak paydasını bu şekilde yok etmeyelim lütfen. Bu hakem hatası olarak geçiştirilecek bir olay değildir. Lütfen hakkaniyetli olalım. Lütfen futbolun sadece ülkenin batısındaki kulüplerden ibaret olduğu algısına katkı sunmayalım" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA