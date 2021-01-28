Asyaport Limanı Tekirdağlı öğrencilere destek için 400 tablet bağışladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Asyaport Limanı Tekirdağlı öğrencilere destek için 400 tablet bağışladı

28.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:10
Asyaport Limanı Tekirdağlı öğrencilere destek için 400 tablet bağışladı

Asyaport Limanı tarafından Tekirdağ'da eğitim gören öğrencilere verilmek üzere Tekirdağ Valiliğine 400 tablet hibe edildi.

Asyaport Limanı tarafından Tekirdağ'da eğitim gören öğrencilere verilmek üzere Tekirdağ Valiliğine 400 tablet hibe edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım, eşi Güllühan Yıldırım ve Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'in eşi Gülsün Soyuer'in katılımlarıyla valiliğin toplantı salonunda tabletlerin teslimi için tören düzenlendi.

Vali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, uzaktan eğitimde bazı araçlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıttığını anımsatan Yıldırım, "Bunun dışında hayırsever vatandaşlarımız da var. Bunlardan en güzeli, en büyüğü de Asyaport sahibi Ahmet Soyuer ve eşi Gülsün Soyuer. 'Biz de destek olalım' diye düşünmüş ve 400 tablet temin etmişler." ifadelerini kullandı.

Bağışlanan tabletlerin tüm ilçelerdeki okullara dağıtılacağını bildiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kaymakamlarımız ve milli eğitim müdürlerimizle güzel bir çalışma yapıldı. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin sayısı bildirildi. Şimdilik bu kadarını veriyoruz. Bunun üzerini de inşallah diğer hayırsever vatandaşlarımız tamamlar. Milli Eğitim Bakanlığımızdan da tabletlerimiz gelecek. İhtiyacı olan öğrencilerimiz evlerinden EBA programlarını rahatlıkla takip edebilecek. Yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Törene Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Koçer ve bazı okul müdürleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Guy Ritchie Cemal Hünal Özcan Deniz
Spor Arda Turan Okan Buruk Serdar Aziz Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ankara Aralık Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Asyaport Limanı Tekirdağlı öğrencilere destek için 400 tablet bağışladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 17:11:09. #1.16#
title