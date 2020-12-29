Asyaport Limanı'ndaki TTC operatörleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Asyaport Limanı'ndaki TTC operatörleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:30
Asyaport Limanı'ndaki TTC operatörleri AA'nın

Tekirdağ'da Asyaport Limanı'nda çalışan TTC operatörleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ'da Asyaport Limanı'nda çalışan TTC operatörleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TTC operatörleri, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" başlıklı fotoğrafını seçen operatörler, yaşam kategorisinde Süleyman Elçin'in "Antalyalı Örümcek Adam", spor kategorisinde de Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" fotoğrafına oy verdi.

Operatörlerden Ender Ülker, fotoğrafların her birinin birbirinden başarılı ve anlamlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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