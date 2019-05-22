Asyalılar Eşcinsel Evliliğin Kıtada İlk Kez Tayvan'da Kabulünü Nasıl Değerlendiriyor?

Tayvan eşcinsel evlilik yasasını kabul eden ilk Asya ülkesi oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan geleneksel LGBT 'onur' yürüyüşünde Tayvanlılar da vardı. Peki diğer Asya ülkeleri eşcinsel evlilik hakkında ne düşünüyor? Çin, Singapur, Vietnam, Hong Kong, Hindistan ve Tayvan'dan Avrupa'ya seyahat ya da okumak için gelenlere sorduk. Euronews.com'da Görüntüle