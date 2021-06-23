ASYA HABERLERİ
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Asya Haberleri

Asya haber, Asya son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Asya - Bugün
Powell sonrası pozitif seyreden piyasalar, yoğun veri gündemine odaklandı
Fed yetkililerinin değerlendirmelerinin enflasyon endişelerini yatıştırması ile dün güne düşüşle başlayan New York borsasının yükselişle kapandığı, pozitif havanın bu sabah ABD ve Avrupa endeks vadelileri ile Asya borsalarına da taşındığı görüldü.
Asya: Taliban saldırısından kaçan 134 Afgan askeri Tacikistan'a sığındıAsya - Bugün

Taliban saldırısından kaçan 134 Afgan askeri Tacikistan'a sığındı

Asya: Rekortmen Erden Eruç, kürekle geçen ilk kişi olmak için Pasifik Okyanusu'na açıldıAsya - Bugün

Rekortmen Erden Eruç, kürekle geçen ilk kişi olmak için Pasifik Okyanusu'na açıldı

Asya - Dün
Tayland ve Endonezya'da Otomobil Üretimi Artacak
Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI), ASEAN otomotiv sektörünün iki üretim merkezi olan Tayland ve Endonezya'nın güncellenen verilerini paylaştı.
Asya - Dün
FETÖ sanığı aileye hapis cezası
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıkları ve bazı tanık beyanları olduğu iddiasıyla S.
Asya: Bakan Pakdemirli: 'Ülkemizde de, meteorolojik afetlerin sayıları ve şiddeti artış göstermeye başladı, gelecekte de bu artışların devam edeceğini...Asya - Dün

Bakan Pakdemirli: "Ülkemizde de, meteorolojik afetlerin sayıları ve şiddeti artış göstermeye başladı, gelecekte de bu artışların devam edeceğini...

Asya - Dün
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Myanmar askeri yönetim lideri ile görüştü
Bu görüşmenin önemine işaret eden Şoygu, "Myanmar, Rusya için Güneydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgesinde zaman içinde kendisini kanıtlamış bir stratejik ortak ve güvenilir bir müttefiktir.
Asya: Ahmet Yesevi Üniversitesinde 'China-India Relations And Kazakhstan Reconceptualising The Regional Multistate Paradigm' Paneli DüzenlendiAsya - Dün

Ahmet Yesevi Üniversitesinde "China-India Relations And Kazakhstan Reconceptualising The Regional Multistate Paradigm" Paneli Düzenlendi

Asya - Dün
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'dan, gelişmiş ülkelere "Afrika'ya daha fazla ekonomik destek" çağrısı
Bu büyüme oranının Asya'nın yüzde 7,7'lik ve Avrupa'nın yüzde 3,9'luk büyüme tahminine kıyasla düşük kalması dikkati çekiyor.
Asya: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu Yıl Toplam İhracatta 200 Milyar Dolara Ulaşarak Yeni Bir Rekora İmza Atmayı Bekliyoruz'Asya - Dün

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Yıl Toplam İhracatta 200 Milyar Dolara Ulaşarak Yeni Bir Rekora İmza Atmayı Bekliyoruz"

Bakan Pakdemirli: "Ülkemizde de, meteorolojik afetlerin sayıları ve şiddeti artış göstermeye başladı, gelecekte de bu artışların devam edeceğini...
Asya - Dün
Erdoğan: İhracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni rekor bekliyoruz
'5 YILDA YÜZDE 250 ARTTI' Cumhurbaşkanı Erdoğan, ırkçılığa da değinerek, "Burada giderek küresel bir boyut kazanan ırkçılık virüsüne de değinmekte fayda görüyorum. Salgın sadece ekonomik adaletsizlikleri derinleştirmekle kalmamış aynı zamanda İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığını da alevlendirmiştir. Bugün birçok Batılı ülkede kültürel ırkçılık, farklı dinden, inançtan renkten olana tahammülsüzlük koronavirüsten daha tehlikeli hal almıştır. İstatistikler buz dağının sadece görünen kısmı olsa dahi sorunun ulaştığı boyutları ortaya koymaktadır. Batı'da ırkçı ve İslam düşmanı saldırılar son 5 yıl içinde yüzde 250, bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin oranı ise yüzde 700 artmıştır. Camilere, derneklere, Müslümanlara ait iş yerlerine, Müslüman kadın ve gençlere yönelik ırkçı eylemlerin de tırmandığını görüyoruz" dedi.  'ULUSLARARASI MEDYA SESSİZLİĞE BÜRÜNÜYOR' Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 51 kişinin öldüğü saldırının yaraları henüz kapanmamışken, 2 hafta önce Kanada'da gerçekleştirilen benzer terör eyleminin haberini aldıklarını söyledi. Erdoğan, "Sokakta yürüyen Müslüman bir aile İslam ve insanlık düşmanı bir terörist tarafından alçakça katledildi. Irkçı terör saldırıları sadece Müslümanları değil Musevileri, Afrikalıları, Asya kökenlileri, Romanları da hedef alıyor.
Asya: Anadolu'nun miras kumaşları 'Türkiye Dokuma Atlası'nda sergileniyorAsya - Dün

Anadolu'nun miras kumaşları "Türkiye Dokuma Atlası"nda sergileniyor

Asya: Afganistan-Tacikistan arasındaki sınır kapısı Taliban'ın kontrolüne geçtiAsya - Dün

Afganistan-Tacikistan arasındaki sınır kapısı Taliban'ın kontrolüne geçti

Asya: Erdoğan: İhracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni rekor bekliyoruzAsya - Dün

Erdoğan: İhracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni rekor bekliyoruz

Asya: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türk aşısı tüm insanlığın aşısı olacak'Asya - Dün

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk aşısı tüm insanlığın aşısı olacak"

Asya - Dün
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor
Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
Asya: Filipinler Devlet Başkanı Duterte: 'Ya aşı olursunuz ya da sizi hapse atarım'Asya - Dün

Filipinler Devlet Başkanı Duterte: "Ya aşı olursunuz ya da sizi hapse atarım"

Asya: ANADOLU'YU KARIŞ KARIŞ GEZEN ÜNLÜ ŞEF ÖMÜR AKKOR, 'TÜRKİYE'NİN GASTRONOMİ ATLASI'NI HAZIRLADIAsya - Dün

ANADOLU'YU KARIŞ KARIŞ GEZEN ÜNLÜ ŞEF ÖMÜR AKKOR, 'TÜRKİYE'NİN GASTRONOMİ ATLASI'NI HAZIRLADI

Asya - Dün
Bakan Pakdemirli, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünün açılışında konuştu: (2)
"Uçuş iptallerinin yaşandığı bölgede aksaklıklar azalacak" Meteorolojik şartlar nedeniyle uçuş iptali ve gecikme olaylarının fazla yaşandığı Iğdır, Kars ve Ağrı'daki havaalanlarında aksaklıkların azaltılacağını aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti: "Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında varılan anlaşmaya göre, Azerbaycan, ülkenin batısı ile Nahçıvan arasında bir koridor oluşturacaktır. Bu kapsamda, Ulaştırma Bakanlığımız da Nahçıvan üzerinden ülkemizi Orta Asya ülkelerine hem kara hem de demir yolu ile kesintisiz bağlayacağını açıklamıştır.
Asya - Dün
Son dakika! Alman sanayiciler, Alman ekonomisine yönelik 2021 reel büyüme tahminini yüzde 3,5'e yükseltti
Almanya'da reel GSYH'ye yönelik 2021 büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükselttiklerini bildiren Russwurm, artan kamu ve özel yatırımların, güçlü kalan ihracatın, Asya'da güçlü ekonomik toparlanmanın ve ABD'de mali teşviklerin Alman ekonomisi için iyimserliklerini artırdığını vurguladı.
Asya - Dün
BM Batı Asya Ekonomik Komisyonu: Libya'da barışın sağlanmasının 162 milyar dolarlık ekonomik etkisi olacak
Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), Libya'da barışın sağlanmasıyla bunun hem ülkeye hem de bölge ülkelerine 2025 yılına kadar 162 milyar dolara ulaşacak ekonomik etkilerinin olacağı değerlendirmesinde bulundu.
Asya - Dün
Pakistan, Endonezya, Malezya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
Asya: Nezleye de iyi geliyor; demlenme süresine dikkatAsya - Dün

Nezleye de iyi geliyor; demlenme süresine dikkat

Asya - Dün
GE Yenilenebilir Enerji'nin Bergama'daki tesisinde 1111'inci türbin kanadı üretildi
Tesis, Türkiye, Avrupa ve Asya başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında ekipman gönderiyor.
Asya: Son dakika! Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurduAsya - Dün

Son dakika! Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu

Asya: ByLock kullancısı ihraç öğretmenler Trabzon'da yakalandıAsya - Dün

ByLock kullancısı ihraç öğretmenler Trabzon'da yakalandı

Asya: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada 2 bin işçi üretiyorAsya - Dün

1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada 2 bin işçi üretiyor

Asya: LPL ve ONE Esports yeni uluslararası medya ortaklıklarını duyurdu!Asya - Dün

LPL ve ONE Esports yeni uluslararası medya ortaklıklarını duyurdu!

Asya: FETÖ'den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 öğretmen Trabzon'da yakalandıAsya - Dün

FETÖ'den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 öğretmen Trabzon'da yakalandı

Asya: Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı mayısta yüzde 27 artarak 200 milyon doları aştıAsya - Dün

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı mayısta yüzde 27 artarak 200 milyon doları aştı

Asya: Motosikletli genç kız, ters yönden gelen araca böyle çarptıAsya - Dün

Motosikletli genç kız, ters yönden gelen araca böyle çarptı

Asya - Dün
Asya borsaları, Hong Kong hariç yükseldi
Asya borsalarında, Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya: Filipinler Devlet Başkanı Duterte korona aşısı olmayı reddedenleri hapse atmakla tehdit ettiAsya - Dün

Filipinler Devlet Başkanı Duterte korona aşısı olmayı reddedenleri hapse atmakla tehdit etti

Asya - Dün
Başkentteki FETÖ operasyonunda 11 şüpheliye gözaltı kararı çıktı
Örgütün çeşitli birimlerimde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin ByLock kullandığı ve Bank Asya'da kaydı oldu öğrenildi.
Asya: Lazarus soygunu: Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, Bangladeş Merkez Bankası'ndan 1 milyar dolar çalmaya ne kadar yaklaştı?Asya - Dün

Lazarus soygunu: Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, Bangladeş Merkez Bankası'ndan 1 milyar dolar çalmaya ne kadar yaklaştı?

Asya - 21.06.2021
Hindu aşırılıkçıların bir Müslüman'ı darbettiği videoyu paylaşan gazeteciler, hapis cezasıyla karşı karşıya
RSF'nin Asya-Pasifik masası başkanı Daniel Bastard, Uttar Pradesh polisinin suçlamalarının somut delillere dayanmadığı ve açıkça "adli taciz" olduğunu iddia etti.
Asya - 21.06.2021
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Kovid-19 aşısı olmayı reddedenleri hapse atmakla tehdit etti
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile zorlu bir mücadele veren Asya ülkelerinden Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, virüse karşı aşı olmayı reddeden kişileri hapse atmakla tehdit etti.
Asya - 21.06.2021
Bangladeş, Türkiye ile savunma alanında iş birliğini güçlendiriyor
"Yeniden Asya" girişimi aracılığıyla 2021-2022 dönemi için yaklaşık 4,5 milyar dolar askeri bütçe ayıran Bangladeş ile Türkiye arasında ilişkiler savunma alanında da güçleniyor.
Asya: DSÖ: 'Afrika'da vaka ve ölümler geçtiğimiz hafta yüzde 40 arttı'Asya - 21.06.2021

DSÖ: "Afrika'da vaka ve ölümler geçtiğimiz hafta yüzde 40 arttı"

Asya - 21.06.2021
Biden yönetimi dünya ile paylaşacakları 55 milyon doz aşının daha dağıtım planını açıkladı
COVAX programındaki yaklaşık 41 milyon doz aşının yaklaşık 14 milyonu, Latin Amerika ve Karayip ülkelerine verilirken, yaklaşık 16 milyonu aralarında Bangladeş, Afganistan ve Pakistan'ın da bulunduğu Asya ülkelerine gönderilecek.
Asya: Ümit Yardım kimdir? Ümit Yardım kaç yaşında, nereli? Ümit Yardım biyografisi!Asya - 21.06.2021

Ümit Yardım kimdir? Ümit Yardım kaç yaşında, nereli? Ümit Yardım biyografisi!

Asya - 21.06.2021
Küresel uluslararası doğrudan yatırımlar 2020'de yüzde 35 azaldı
Raporda, gelişmiş ekonomilerde küresel uluslararası doğrudan yatırımlardaki düşüşün, yeniden yapılanma ve şirket içi finansal işlemler nedeniyle yüzde 58 olduğu, bu düşüşün gelişmekte olan ekonomilerde Asya'daki güçlü yatırımlar nedeniyle yüzde 8'de kaldığı aktarıldı.
Asya - 21.06.2021
AB, Myanmar'da askeri darbeyle ilgili kişi ve kuruluşlara ek yaptırım uygulayacak
"AB, Myanmar halkının ve ülkenin demokratik geçişinin kararlı bir destekçisi olmaya devam ediyor." ifadesine yer verilen açıklamada, yerinden edilmiş ve çatışmalardan etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile iş birliğine hazır olunduğu kaydedildi.
Asya - 21.06.2021
Endonezya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede
Güneydoğu Asya'da en fazla vaka sayısının ve virüse bağlı ölümlerin görüldüğü ülke Endonezya oldu.
Asya - 21.06.2021
YASED, Dünya Yatırım Raporu'nun Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi
Birleşme ve satın almalar ile uluslararası proje finansmanında önemli bir iyileşme görülürken sıfırdan yatırımlarda aşağı yönlü trendin 2021'de de devam etmesinin beklendiğini aktaran Bolwijn, şöyle devam etti: "Hollanda ve İsviçre'deki negatif akımlar nedeniyle Avrupa'daki yatırım akışı daralması yüzde 80'i buldu. Gelişmekte olan ülkeler daha az etkilenmiş görünüyor. Asya ise yüzde 4'lük büyüme gösterdi.
Asya - 21.06.2021
Avustralya Hükümeti Dünyanın En Büyük Enerji Yatırımlarından Birisi Olan Areh Projesini İptal Etti
Çevre Bakanlığı'nın web sitesinde 15 Haziran tarihinde yayınlanan karar ve Çevre Bakanı Sussan Ley tarafındandan konu ile ilgili yapılan açıklama yer aldı. Bakan Ley, 'Asya Yenilenebilir Enerji Ağı' (AREH) adlı projenin ülkedeki sulak alanlar ve doğadaki canlıların göç yolları üzerinde zararlı etkilerinin olacağı sonucuna varıldığını söyledi.
Asya: Başkan Kuş doğalgaz çalışmalarını yerinde incelediAsya - 21.06.2021

Başkan Kuş doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi

Asya - 21.06.2021
İçinde Bulunduğumuz Yılda Asean Ülkelerinin Çelik Tüketimi %6 Oranında Artışla Toparlanacak
Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından hazırlanmış bir rapora göre, ASEAN bölgesindeki çelik tüketimi, karantinalar ve küresel salgının etkileri sonucu geçen yıl yaşanan keskin düşüşün ardından yapı sektöründeki iyileşme nedeniyle içinde bulunduğumuz yılda %6, 1 oranında artarak 74,...
Asya: İZMİR İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI'NDA YAVRU FİL SEVİNCİAsya - 21.06.2021

İZMİR İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI'NDA YAVRU FİL SEVİNCİ

Asya - 21.06.2021
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor
Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
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Asya Haberleri | Asya Haber - Haberler - Asya haberleri, son dakika asya haber ve gelişmeleri burada. Powell sonrası pozitif seyreden piyasalar, yoğun veri gündemine odaklandı.
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