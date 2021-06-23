ASYA HABERLERİ

Asya - Dün

'5 YILDA YÜZDE 250 ARTTI' Cumhurbaşkanı Erdoğan, ırkçılığa da değinerek, "Burada giderek küresel bir boyut kazanan ırkçılık virüsüne de değinmekte fayda görüyorum. Salgın sadece ekonomik adaletsizlikleri derinleştirmekle kalmamış aynı zamanda İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığını da alevlendirmiştir. Bugün birçok Batılı ülkede kültürel ırkçılık, farklı dinden, inançtan renkten olana tahammülsüzlük koronavirüsten daha tehlikeli hal almıştır. İstatistikler buz dağının sadece görünen kısmı olsa dahi sorunun ulaştığı boyutları ortaya koymaktadır. Batı'da ırkçı ve İslam düşmanı saldırılar son 5 yıl içinde yüzde 250, bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin oranı ise yüzde 700 artmıştır. Camilere, derneklere, Müslümanlara ait iş yerlerine, Müslüman kadın ve gençlere yönelik ırkçı eylemlerin de tırmandığını görüyoruz" dedi. 'ULUSLARARASI MEDYA SESSİZLİĞE BÜRÜNÜYOR' Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 51 kişinin öldüğü saldırının yaraları henüz kapanmamışken, 2 hafta önce Kanada'da gerçekleştirilen benzer terör eyleminin haberini aldıklarını söyledi. Erdoğan, "Sokakta yürüyen Müslüman bir aile İslam ve insanlık düşmanı bir terörist tarafından alçakça katledildi. Irkçı terör saldırıları sadece Müslümanları değil Musevileri, Afrikalıları, Asya kökenlileri, Romanları da hedef alıyor.