ASYA HABERLERİ

Bakan Pakdemirli: "Ülkemizde de, meteorolojik afetlerin sayıları ve şiddeti artış göstermeye başladı, gelecekte de bu artışların devam edeceğini...
Ahmet Yesevi Üniversitesinde "China-India Relations And Kazakhstan Reconceptualising The Regional Multistate Paradigm" Paneli Düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Yıl Toplam İhracatta 200 Milyar Dolara Ulaşarak Yeni Bir Rekora İmza Atmayı Bekliyoruz"
ANADOLU'YU KARIŞ KARIŞ GEZEN ÜNLÜ ŞEF ÖMÜR AKKOR, 'TÜRKİYE'NİN GASTRONOMİ ATLASI'NI HAZIRLADI
Filipinler Devlet Başkanı Duterte korona aşısı olmayı reddedenleri hapse atmakla tehdit etti
Lazarus soygunu: Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, Bangladeş Merkez Bankası'ndan 1 milyar dolar çalmaya ne kadar yaklaştı?