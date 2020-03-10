SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Asya yükseldi, Avrupa yükselişle açıldı - Ekonomi
Avrupa, Opec, Ekonomi

Asya yükseldi, Avrupa yükselişle açıldı

Geçen hafta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Rusya ile yaşadığı üretim kısıntısı anlaşmazsızlığı, petroldeki sert düşüş ve Covid-19 sebebiyle Pazartesi günü piyasalarda yaşanan düşüşün ardından Asya piyasaları yükselişle kapanırken, Avrupa piyasaları da yükselişle açıldı.

10.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:59
Asya yükseldi, Avrupa yükselişle açıldı

Geçen hafta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Rusya ile yaşadığı üretim kısıntısı anlaşmazsızlığı, petroldeki sert düşüş ve Covid-19  sebebiyle Pazartesi günü piyasalarda yaşanan düşüşün ardından Asya piyasaları yükselişle kapanırken, Avrupa piyasaları da yükselişle açıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle en az 3,817 kişinin öldüğünü, 110,29'dan fazla kişinin de virüsten etkilendiğini açıkladı.

AsyaAsya piyasaları Pazartesi gününü kayıpla kapattıktan sonra, Salı günü yükseldi.Kapanışta;Nikkie 225 yüzde 0.85KOSPİ yüzde 0.47,S&P/ASX 200 yüzde 3.1,Hang Seng yüzde 1.74,Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 1.57 arttı.Dolar yen karşısında yüzde 2.20 artışla 104.61 düzeyine yükseldi.Avrupaİtalya Başbakanı Giuseppe Conte Pazartesi günü İtalya'nın  karantina altına alınması için kararname imzaladı. Kararname, seyahat kısıtlaması; sinema, tiyatro, müze gibi kamuya açık birçok mekanın kapatılması, toplanma yasağı, cenaze dahil olmak üzere  törenlerin iptali gibi kurallar içeriyor. Ülke genelinde 3 Nisan'a kadar tüm okulların kapalı kalması, spor müsabakalarının da durdurulması öngörülüyor.Avrupa piyasalarında; - DAX yüzde 1.03, - CAC 40 yüzde 1.25, - FTSE 100 yüzde 0.65 artışla açıldı.Euro dolar karşısında yüzde 0.83 düşüşle 1.1348'e gerilerken, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.39 düşüşle 1.3066 düzeyinde.ABDABD Başkanı Donal Trump virüsün yol açtığı ekonomik sıkıntıyı hafifletmek için alınacak tedbirleri kongre ile görüşeceklerini belirtirken alınacak tedbirler arasında ücretlerden alınan verginin düşürülmesi ve saatlik ücretle çalışanlar için yardımın da olabileceğini söylemişti. Gelişmeler etkisiyle Dow Jones 1,000 puanın üzerinde yükseldi.Açılış öncesi;Dow Jones 1,100 puan artarken,S&P 500 yüzde 4.62,Nasdaq 100 yüzde 4.71 yükseldi.

 


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Ekonomi
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Ekonomi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Ekonomi
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Ekonomi
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi Ekonomi
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Ekonomi
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Can Yaman Sadi Konuk Demet Akalın Müslüm Gürses
Spor Adem Büyük Ünal Karaman Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Kadın Petrol İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Asya yükseldi, Avrupa yükselişle açıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 13:44:30. #1.14#