Asya yükseldi, Avrupa yükselişle açıldı Geçen hafta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Rusya ile yaşadığı üretim kısıntısı anlaşmazsızlığı, petroldeki sert düşüş ve Covid-19 sebebiyle Pazartesi günü piyasalarda yaşanan düşüşün ardından Asya piyasaları yükselişle kapanırken, Avrupa piyasaları da yükselişle açıldı.

Geçen hafta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Rusya ile yaşadığı üretim kısıntısı anlaşmazsızlığı, petroldeki sert düşüş ve Covid-19 sebebiyle Pazartesi günü piyasalarda yaşanan düşüşün ardından Asya piyasaları yükselişle kapanırken, Avrupa piyasaları da yükselişle açıldı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle en az 3,817 kişinin öldüğünü, 110,29'dan fazla kişinin de virüsten etkilendiğini açıkladı. AsyaAsya piyasaları Pazartesi gününü kayıpla kapattıktan sonra, Salı günü yükseldi.Kapanışta;Nikkie 225 yüzde 0.85KOSPİ yüzde 0.47,S&P/ASX 200 yüzde 3.1,Hang Seng yüzde 1.74,Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 1.57 arttı.Dolar yen karşısında yüzde 2.20 artışla 104.61 düzeyine yükseldi. Avrupaİtalya Başbakanı Giuseppe Conte Pazartesi günü İtalya'nın karantina altına alınması için kararname imzaladı. Kararname, seyahat kısıtlaması; sinema, tiyatro, müze gibi kamuya açık birçok mekanın kapatılması, toplanma yasağı, cenaze dahil olmak üzere törenlerin iptali gibi kurallar içeriyor. Ülke genelinde 3 Nisan'a kadar tüm okulların kapalı kalması, AsyaAsya piyasaları Pazartesi gününü kayıpla kapattıktan sonra, Salı günü yükseldi.Kapanışta;Nikkie 225 yüzde 0.85KOSPİ yüzde 0.47,S&P/ASX 200 yüzde 3.1,Hang Seng yüzde 1.74,Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 1.57 arttı.Dolar yen karşısında yüzde 2.20 artışla 104.61 düzeyine yükseldi.Avrupaİtalya Başbakanı Giuseppe Conte Pazartesi günü İtalya'nın karantina altına alınması için kararname imzaladı. Kararname, seyahat kısıtlaması; sinema, tiyatro, müze gibi kamuya açık birçok mekanın kapatılması, toplanma yasağı, cenaze dahil olmak üzere törenlerin iptali gibi kurallar içeriyor. Ülke genelinde 3 Nisan'a kadar tüm okulların kapalı kalması, spor müsabakalarının da durdurulması öngörülüyor.Avrupa piyasalarında; - DAX yüzde 1.03, - CAC 40 yüzde 1.25, - FTSE 100 yüzde 0.65 artışla açıldı.Euro dolar karşısında yüzde 0.83 düşüşle 1.1348'e gerilerken, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.39 düşüşle 1.3066 düzeyinde.ABDABD Başkanı Donal Trump virüsün yol açtığı ekonomik sıkıntıyı hafifletmek için alınacak tedbirleri kongre ile görüşeceklerini belirtirken alınacak tedbirler arasında ücretlerden alınan verginin düşürülmesi ve saatlik ücretle çalışanlar için yardımın da olabileceğini söylemişti. Gelişmeler etkisiyle Dow Jones 1,000 puanın üzerinde yükseldi.Açılış öncesi;Dow Jones 1,100 puan artarken,S&P 500 yüzde 4.62,Nasdaq 100 yüzde 4.71 yükseldi.

Kaynak: DHA