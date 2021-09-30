Asya'yı kahreden görüntüler... Sadakatsiz'in yeni bölümünde neler oldu?

İSTANBUL (Hürriyet) - Dizi dün akşam nefes kesen bir bölümle ekranlara geldi.

Yeni sezonun ilk bölümünde, Bahar ile Melih evlendi. Düğüne katılanlar arasında İstanbul'a taşınan Asya ve oğlu Ali de vardı.

Tekirdağ'a dönüş yolunda kaza yapan Asya, hiç tanımadığı bir insanın hayatını kurtardı.

Asya ile yeni bir hayatın hayalini kuran Volkan, planlarını Selçuk'a anlattı.

Gecenin sonunda bombayı Ali ve Derin patlattı.

Geçirdiği kaza sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Derin'in bütün aileyi kandırdığı ortaya çıktı.

Asya ise oğlu Ali'nin okulda yaşadığı dehşeti görünce gözyaşlarına boğuldu.

Hürriyet - Magazin Haberleri