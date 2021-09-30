Asya'yı kahreden görüntüler... Sadakatsiz'in yeni bölümünde neler oldu? - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asya'yı kahreden görüntüler... Sadakatsiz'in yeni bölümünde neler oldu?

Hürriyet - Haberler | Magazin
Asya'yı kahreden görüntüler... Sadakatsiz'in yeni bölümünde neler oldu?

Dizi dün akşam nefes kesen bir bölümle ekranlara geldi.

İSTANBUL (Hürriyet) - Dizi dün akşam nefes kesen bir bölümle ekranlara geldi.

Yeni sezonun ilk bölümünde, Bahar ile Melih evlendi. Düğüne katılanlar arasında İstanbul'a taşınan Asya ve oğlu Ali de vardı.

Tekirdağ'a dönüş yolunda kaza yapan Asya, hiç tanımadığı bir insanın hayatını kurtardı.

Asya ile yeni bir hayatın hayalini kuran Volkan, planlarını Selçuk'a anlattı.

Gecenin sonunda bombayı Ali ve Derin patlattı.

Geçirdiği kaza sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Derin'in bütün aileyi kandırdığı ortaya çıktı.

Asya ise oğlu Ali'nin okulda yaşadığı dehşeti görünce gözyaşlarına boğuldu.

Hürriyet - Magazin Haberleri
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun sonunda itiraf etti

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun sonunda itiraf etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Öcalan Donald Trump Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Amelia Hamlin Yiğit Marcus Aral
Spor Salih Uçan Fatih Terim Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Olaf Scholz Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Asya'yı kahreden görüntüler... Sadakatsiz'in yeni bölümünde neler oldu? - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 11:15:49. #1.17#