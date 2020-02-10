Asya ve Avrupa borsaları ekside
Çin'de büyük şirketlerin, uzatılan Lunar Yeni Yıl tatilinin ardından yeniden çalışmaya başlarken, coronavirüs salgını etkisiyle önde gelen Asya hisse senedi borsaları düştü, Avrupa borsaları ekside açıldı.
10.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:08
Çin'de büyük şirketlerin, uzatılan Lunar Yeni Yıl tatilinin ardından yeniden çalışmaya başlarken, coronavirüs salgını etkisiyle önde gelen Asya hisse senedi borsaları düştü, Avrupa borsaları ekside açıldı.
Coronavirüsten ölenlerin sayısı 900'ü aşarken, virüsten etkilenenlerin sayısı da 30 bine yaklaştı.Asya- Pasifik borsaları bazı büyük şirketlerin Lunar yeni yılı ardından çalışmalarına devam etmesine rağmen artan coronavirüs salgını etkileriyle düşüşle kapandı.Ulusal İstatistik Bürosu Ocak ayı tüketici fiyat endeksinin 5.4 yükseldiğini açıklamıştı.Gelişmelerin etkisiyle Japonya'da gün sonunda Nikkie 225 yüzde 0.60 düşüşle kapandı.Asya piyasalarında kapanışta;S&P/ASX 200 yüzde 0.14,Hang Seng yüzde 0.56KOSPİ yüzde 0.51 düşerken,Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 0.20 yükseldi.Avrupa piyasaları yatırımcıların coronavirüs endişeleriyle düşüşle açıldı. Avrupa piyasalarında açılışta;DAX yüzde 0.16,CAC 40 yüzde 0.35 düştü.Dövizlerde; euro dolar karşısında yüzde 0.02 artışla 1.0947'ye, sterlin dolar karşısında 0.04 artışla 1.2878'e yükseldi.
Kaynak: DHA