Asya ve Afrika'nın jak meyvesi büyüklüğüyle dikkati çekiyor

Dünyanın ağaçta yetişen en büyük meyvelerinden jak meyvesi (jackfruit), 35 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor.

Dünyanın ağaçta yetişen en büyük meyvelerinden jak meyvesi (jackfruit), 35 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor.

Güney Asya ve Güneydoğu Asya ile Afrika kıtasının birçok bölgesinde yetişen jak ağacı, 20'ye yakın meyve verebiliyor.

Aroma olarak muz ve ananasa benzeyen jak meyvesi, genellikle şifa amaçlı olarak farklı bölgelerden talep görüyor.

Bilimsel adı "Artocarpus heterophyllus" olan dutgiller familyasına ait tropikal meyve, genellikle düşük rakımlı alanlarda yetişiyor.

Jak meyvesi, ağırlığı ve çapının büyüklüğü sebebiyle dünyanın ağaçta yetişen en büyük meyveleri arasında bulunuyor.

Uganda'da ilk defa bu büyüklükteki meyveyle karşılaşanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız