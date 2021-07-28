Asya ve Afrika'nın jak meyvesi büyüklüğüyle dikkati çekiyor
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Asya ve Afrika'nın jak meyvesi büyüklüğüyle dikkati çekiyor

Asya ve Afrika'nın jak meyvesi büyüklüğüyle dikkati çekiyor
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Dünyanın ağaçta yetişen en büyük meyvelerinden jak meyvesi (jackfruit), 35 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor.

Dünyanın ağaçta yetişen en büyük meyvelerinden jak meyvesi (jackfruit), 35 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor.

Güney Asya ve Güneydoğu Asya ile Afrika kıtasının birçok bölgesinde yetişen jak ağacı, 20'ye yakın meyve verebiliyor.

Aroma olarak muz ve ananasa benzeyen jak meyvesi, genellikle şifa amaçlı olarak farklı bölgelerden talep görüyor.

Bilimsel adı "Artocarpus heterophyllus" olan dutgiller familyasına ait tropikal meyve, genellikle düşük rakımlı alanlarda yetişiyor.

Jak meyvesi, ağırlığı ve çapının büyüklüğü sebebiyle dünyanın ağaçta yetişen en büyük meyveleri arasında bulunuyor.

Uganda'da ilk defa bu büyüklükteki meyveyle karşılaşanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Asya ve Afrika'nın jak meyvesi büyüklüğüyle dikkati çekiyor
Asya ve Afrika'nın jak meyvesi büyüklüğüyle dikkati çekiyor
Asya ve Afrika'nın jak meyvesi büyüklüğüyle dikkati çekiyor
Asya ve Afrika'nın jak meyvesi büyüklüğüyle dikkati çekiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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