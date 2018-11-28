Asya Ülkelerinin Belediye Başkanları Gaziantep'te Toplanacak

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) desteğinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Asya Belediye Başkanları Forumu (AMF), Gaziantep'te toplanacak.

Asya ülkelerinin 20 ülkenin Belediye başkanlarının katılacağı forum, genel kurul toplantısıyla yarın başlayacak. "Akıllı, Dayanıklı ve Yaşanabilir Asya Kentleri" ana başlığının masaya yatırılacağı forum,Gaziantep'te 29 Kasım-01 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacak. Asya Belediye Başkanları Forumu Dönem Başkanı, Türkiye Belediyer Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in açış konuşmasıyla başlayacak forumda, Asya kentlerinin şehirleşmede geldiği son nokta tartışılacak. "Asya Kentlerinin Dayanıklılığı", "Asya Kentlerinin Yaşanabilirliği", "Akıllı Asya Kentleri" ve "AMF'nin 3'üncü Trafik ve Ulaşım Komitesi" başlıklı teknik konuların görüşüleceği iki oturumlu forum gerçekleştirilecek.

Hafta sonunu Gazi şehirde geçirecek olan Asya kentlerinin temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek. GAZİRAY, Kuzey şehir, GASKİ Arıtma Tesisleri, Engelsiz Yaşam Merkezi ile Nurgana Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi'ni gezecek, kentsel projeleri yakından görme imkanı bulacak. Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezecek olan konuklar, şehirden ayrılacak. - GAZİANTEP