Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

04.12.2020 07:30 | Son Güncelleme: 04.12.2020 07:34
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 511 bin 915'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 511 bin 915'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 139 bin 227'ye yükselirken; vaka sayısı ise 9 milyon 571 bin 780'e çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 49 bin 348'e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 1 milyon 3 bin 494'e çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 558 bin 767 olarak raporlanırken, can kaybı ise 12 bin 361 olarak açıklandı.BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 471 BİN 739Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 471 bin 739'a ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 6 bin 748 kişi olarak raporlandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 557 BİN 877

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 17 bin 355 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 557 bin 877 kişinin enfekte olduğu açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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