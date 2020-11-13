Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

13.11.2020 11:48 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:53
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 300 bin 192'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 300 bin 192'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 128 bin 686'ya yükselirken; vaka sayısı ise 8 milyon 728 bin 795'e çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 726 BİN 585

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 40 bin 121'e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 726 bin 585'e çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 511 bin 806 olarak raporlanırken, can kaybı ise 11 bin 532 olarak açıklandı.BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 427 BİN 198

Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 427 bin 198'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 6 bin 140 kişi olarak raporlandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 452 BİN 291

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 14 bin 933 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 452 bin 291 kişinin enfekte olduğu açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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