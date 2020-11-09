Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

09.11.2020 07:24 | Son Güncelleme: 09.11.2020 07:28
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 262 bin 130'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 262 bin 130'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 126 bin 653'e yükselirken; vaka sayısı ise 8 milyon 553 bin 864'e çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 682 BİN 486

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 38 bin 291'e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 682 bin 486'ya çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 498 bin 549 olarak raporlanırken, can kaybı ise 11 bin 327 olarak açıklandı.

BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 420 BİN 238

Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 420 bin 238'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 6 bin 67 kişi olarak raporlandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 437 BİN 716

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 14 bin 614 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 437 bin 716 kişinin enfekte olduğu açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 200 bin 405
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 200 bin 405
Koronavirüs: Avrupa Komisyonu AB vatandaşlarından, birlik üyesi ülkeler arasında seyahat etmemelerini istedi
Koronavirüs: Avrupa Komisyonu AB vatandaşlarından, birlik üyesi ülkeler arasında seyahat etmemelerini istedi
Koronavirüs: Australya'da yaklaşık 5 ay sonra ilk kez 24 saat boyunca yeni vaka bildirilmedi
Koronavirüs: Australya'da yaklaşık 5 ay sonra ilk kez 24 saat boyunca yeni vaka bildirilmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ziya Selçuk Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Timur Selçuk Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Tisserand Fatih Terim Nacer Chadli Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kasım İstifa Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Wuhan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 07:29:41. #1.15#
title