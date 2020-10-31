Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

31.10.2020 09:50 | Son Güncelleme: 31.10.2020 09:55
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 193 bin 912'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 193 bin 912'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 121 bin 681'e yükselirken; toplam vaka sayısı ise 8 milyon 137 bin 119'a çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 604 BİN 952

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 34 bin 478'e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 604 bin 952'ye çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 470 bin 633 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 862 olarak açıklandı.

BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 406 BİN 364

Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 406 bin 364'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 905 kişi olarak raporlandı. 

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 406 BİN 945

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 13 bin 782 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 406 bin 945 kişinin enfekte olduğu açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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