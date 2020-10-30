Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

30.10.2020 10:02 | Son Güncelleme: 30.10.2020 10:06
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 186 bin 581'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 186 bin 581'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 121 bin 131'e yükselirken; toplam vaka sayısı ise 8 milyon 88 bin 851'e çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 596 BİN 941

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 34 bin 113'e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 596 bin 941'e çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 467 bin 755 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 815 olarak açıklandı. 

BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 404 BİN 760

Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 404 bin 760'a ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 886 kişi olarak raporlandı. 

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 404 BİN 48

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 13 bin 701 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 404 bin 48 kişinin enfekte olduğu açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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