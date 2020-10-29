Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 179 bin 239'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 179 bin 239'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 120 bin 563'e yükselirken; toplam vaka sayısı ise 8 milyon 40 bin 203'e çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 588 BİN 648

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 33 bin 714'e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 588 bin 648'e çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 463 bin 951 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 770 olarak açıklandı.BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 403 BİN 79

Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 403 bin 79'a ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 861 kişi olarak raporlandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 400 BİN 483

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 13 bin 612 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 400 bin 483 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı