Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 171 bin 479'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 171 bin 479'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 120 bin 54'e yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 990 bin 322'ye çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 581 BİN 824

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan'da can kaybı 33 bin 299'a yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 581 bin 824'e çıktı.'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 459 bin 908 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 724 olarak açıklandı.

BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 401 BİN 586'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 401 bin 586'ya ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 838 kişi olarak raporlandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 396 BİN 454

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 13 bin 512 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 396 bin 454 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı