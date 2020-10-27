Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 164 bin 609'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 164 bin 609'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 119 bin 535'e yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 946 bin 429'a çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 574 BİN 856

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan'da can kaybı 32 bin 953'e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 574 bin 856'ya çıktı.'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 455 bin 398 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 671 olarak açıklandı.

BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 400 BİN 251'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 400 bin 251'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 818 kişi olarak raporlandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 392 BİN 934

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 13 bin 411 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 392 bin 934 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı