Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

26.10.2020 08:24 | Son Güncelleme: 26.10.2020 08:29
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 159 bin 93'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 159 bin 93'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 119 bin 30'a yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 909 bin 959'a çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 568 BİN 896

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 32 bin 616'ya yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 568 bin 896'ya çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 451 bin 707 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 623 olarak açıklandı.BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 398 BİN 815

Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 398 bin 815'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 803 kişi olarak raporlandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 389 BİN 712

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 13 bin 299 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 389 bin 712 kişinin enfekte olduğu açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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