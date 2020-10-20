Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 122 bin 992'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 122 bin 992'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 115 bin 236'ya yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 594 bin 736'ya çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 534 BİN 631

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 30 bin 712'ye yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 534 bin 631'e çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 430 bin 678 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 317 olarak açıklandı.BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 390 BİN 206Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 390 bin 206'ya ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 681 kişi olarak raporlandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 365 BİN 240

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 12 bin 617 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 365 bin 240 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı