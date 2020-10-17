Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

17.10.2020 09:30 | Son Güncelleme: 17.10.2020 09:35
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 109 bin 249'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 109 bin 249'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 113 bin 32'ye yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 432 bin 680'e çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 522 BİN 387

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 29 bin 870'e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 522 bin 387'ye çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 420 bin 303 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 142 olarak açıklandı.

BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 386 BİN 86Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 386 bin 86'ya ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 623 kişi olarak raporlandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 353 BİN 461

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 12 bin 347 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 353 bin 461 kişinin enfekte olduğu açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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