Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

11.10.2020 09:47 | Son Güncelleme: 11.10.2020 09:51
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 77 bin 594'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 77 bin 594'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 108 bin 371'e yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 53 bin 806'ya çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 496 BİN 253

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 28 bin 293'e yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 496 bin 253'e çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 400 bin 124 olarak raporlanırken, can kaybı ise 9 bin 790 olarak raporlandı.BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 377 BİN 73Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 377 bin 73'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 500 kişi olarak raporlandı.SUUDİ ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 338 BİN 944

Öte yandan, Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 18 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 338 bin 944 kişinin enfekte olduğu açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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