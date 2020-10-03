Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

03.10.2020 07:24 | Son Güncelleme: 03.10.2020 07:29
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 33 bin 235'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 33 bin 235'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 100 bin 875'e yükselirken; vaka sayısı ise 6 milyon 473 bin 544 oldu.

İRAN'DA VAKA SAYISI 464 BİN 596

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 26 bin 567 olurken koronavirüs vaka sayısı ise 464 bin 596'ya yükseldi. Bangladeş'te koronavirüs vaka sayısı 366 bin 383 olurken can kaybı ise 5 bin 305 olarak raporlandı.IRAK'TA VAKA SAYISI 372 BİN 259Irak'ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 372 bin 259'a ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 9 bin 298 kişi olarak raporlandı.SUUDİ ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 335 BİN 578Öte yandan, Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 823 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 335 bin 578 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 320 bin 348 kişinin iyileştiği açıklandı.PAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 313 BİN 984'E ULAŞTI

Pakistan'da koronavirüs vaka sayısı 553 kişi artarak toplamda 313 bin 984 kişiye ulaştı. Virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 507 olarak raporlandı. Pakistan'ın ardından Asya kıtasında Filipinler, 316 bin 678 vaka sayısı raporlarken virüs kaynaklı can kaybı ise 5 bin 616 oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Vladimir Putin Süleyman Soylu Emmanuel Macron Abdulhekin Ayhan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ryan Babel Fatih Terim Mbaye Diagne Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ekim Ateş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Wuhan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 07:29:21. #1.14#
title