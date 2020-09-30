Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 12 bin 657'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 12 bin 657'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 97 bin 529'a yükselirken; vaka sayısı ise 6 milyon 223 bin 519 oldu.

İRAN'DA VAKA SAYISI 453 bin 637

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 25 bin 986 olurken koronavirüs vaka sayısı ise 453 bin 637'ye yükseldi. Bangladeş'te koronavirüs vaka sayısı 362 bin 43 olurken can kaybı ise 5 bin 219 olarak raporlandı.IRAK'TA VAKA SAYISI 328 BİN 290Irak'ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 328 bin 290'a ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 9 bin 122 kişi olarak raporlandı.SUUDİ ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 334 BİN 187Öte yandan, Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 739 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 334 bin 187 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 318 bin 542 kişinin iyileştiği açıklandı.PAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 312 BİN 263'E ULAŞTI

Pakistan'da koronavirüs vaka sayısı 747 kişi artarak toplamda 312 bin 263 kişiye ulaştı. Virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 479 olarak raporlandı. Pakistan'ın ardından Asya kıtasında Filipinler, 309 bin 303 vaka sayısı raporlarken virüs kaynaklı can kaybı ise 5 bin 448 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı