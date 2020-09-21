Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 965 bin 97'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 965 bin 97'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 87 bin 909'a yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 306 bin 304'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 965 bin 97'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında toplam enfekte kişi sayısı 306 bin 304'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 420 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 5 MİLYON 487 BİN 580

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 5 milyon 487 bin 580'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 87 bin 909'a kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 4 milyon 396 bin 399 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 107 BİN 307

Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 107 bin 307'ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1671 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 101 bin 941 kişinin de iyileştiği açıklandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 244 BİN 676Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 9 bin 553 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 244 bin 676 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 177 bin 327 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 286 BİN 743 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 286 bin 743 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 4 bin 984 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı