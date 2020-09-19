Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 956 bin 450'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 956 bin 450'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 85 bin 625'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 305 bin 31'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 956 bin 450'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında toplam enfekte kişi sayısı 305 bin 31'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 415 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 5 MİLYON 308 BİN 14Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 5 milyon 308 bin 14'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 85 bin 625'e kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 4 milyon 208 bin 431 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 107 BİN 199Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 107 bin 199'a ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1671 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 101 bin 822 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 236 BİN 519Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 9 bin 336 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 236 bin 519 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 170 bin 774 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 279 BİN 526 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 279 bin 526 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 4 bin 830 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA