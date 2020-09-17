Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 945 bin 164'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
17.09.2020 09:26 | Son Güncelleme: 17.09.2020 09:50

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 945 bin 164'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 83 bin 230'a yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 303 bin 634'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 945 bin 164'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında toplam enfekte kişi sayısı 303 bin 634'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 399 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 5 MİLYON 118 BİN 253Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 5 milyon 118 bin 253'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 83 bin 230 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 4 milyon 25 bin 79 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 107 BİN 56Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 107 bin 56'ya ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1671 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 101 bin 455 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 228 BİN 993Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 9 bin 100 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 228 bin 993 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 164 bin 101 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 272 BİN 934 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 272 bin 934 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 4 bin 732 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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