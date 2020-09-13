Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 924 bin 580'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
13.09.2020 09:23 | Son Güncelleme: 13.09.2020 09:23

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 924 bin 580'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 78 bin 614'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 301 bin 481'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 924 bin 580'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 301 bin 481'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 379 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 4 MİLYON 754 BİN 356Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 4 milyon 754 bin 356'ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 78 bin 614 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 702 bin 595 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 106 BİN 803Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 803'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1634 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 100 bin 615 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 214 BİN 746Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 650 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 214 bin 746 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 152 bin 458 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 257 BİN 863 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 257 bin 863 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 187 bin 116 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 4 bin 292 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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