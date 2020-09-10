Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 908 bin 46'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 908 bin 46'ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 75 bin 91'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 299 bin 855'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 908 bin 46'ya yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 299 bin 855'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 365 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 4 MİLYON 465 BİN 863

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 4 milyon 465 bin 863'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 75 bin 91 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 471 bin 783 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 106 BİN 584Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 584'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1634 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 100 bin 248 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 203 BİN 342Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 336 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 203 bin 342 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 145 bin 200 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 245 BİN 143 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 245 bin 143 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 185 bin 543 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 986 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA