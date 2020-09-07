Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 887 bin 596'ya yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
07.09.2020 09:34 | Son Güncelleme: 07.09.2020 09:38

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 887 bin 596'ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 71 bin 687'ye yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 298 bin 903'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 887 bin 596'ya yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 298 bin 903'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 345 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 4 MİLYON 204 BİN 613Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 4 milyon 204 bin 613'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 71 bin 687 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 250 bin 429 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 106 BİN 361Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 361'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1588 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 99 bin 654 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 194 BİN 109Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 25 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 194 bin 109 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 138 bin 575 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 237 BİN 365 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 237 bin 365 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 184 bin 687 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 875 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hadise Ebru Şallı Ozan Çolakoğlu
Spor Tamer Tuna Şenol Güneş Eddie Newton Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kpss Kaza Türk Bursa
Şu an buradasınız: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Wuhan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 09:50:34. #1.14#
title