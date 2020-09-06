Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 883 bin 771'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 883 bin 771'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 70 bin 704'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 298 bin 509'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 883 bin 771'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 298 bin 509'a yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 342 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 4 MİLYON 114 BİN 773Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 4 milyon 114 bin 773'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 70 bin 704 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 180 bin 999 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 106 BİN 301Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 301'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1588 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 99 bin 18 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 190 BİN 665Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 7 bin 940 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 190 bin 665 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 136 bin 401 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 234 BİN 570 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 234 bin 570 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 161 bin 668'e kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 790 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA